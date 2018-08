© Archiv

No 4 Joer ass Schluss: de Lëtzebuerger GSM-Operateur JOIN hält op den 1. Dezember mat sengen Aktivitéiten an der Belsch op.



Wéi et heescht goufen d'Cliente vun Join an der Belsch gefrot, sech bis Dezember en neien Operateur ze sichen. Dëse Message un d'Cliente war vum Didier Rouma signéiert, dem Gerant vun JOIN an der Belsch.

De Lëtzebuerger Post-Grupp ass mat 69 Prozent am Aktionariat vun JOIN vertrueden - duerfir och um Freideg d'parlamentaresch Fro vum CSV-Deputéierten-Duo Diane Adehm a Gilles Roth un de Wirtschaftsminister, fir gewuer ze ginn, wéi ee finanziellen Impakt et op d'Bilanschiffere vun der Post huet, wann JOIN elo Enn vum Joer mat den Aktivitéiten an der Belsch ophält.



PDF: Parlamentaresch Fro vum Diane Adehm a Gilles Roth

Weider froe sech d'Deputéiert, firwat de Post-Grupp seng Participatiounen iwwert déi lescht Jore bei JOIN weider eropgesat hätt a wéi héich déi finanziell Engagementer vun der Post vis-à-vis vun de Gesellschafte vun JOIN sinn, respektiv wéi dës bannent de leschte 5 Joer evoluéiert hunn.

De Lëtzebuerger Operateur, dee wéi gesot mat senge Geschäfter an der Belsch ophéiert, zielt alles an allem eng ronn 50.000 Clienten.