Glécksspiller zu Lëtzebuerg (1) / Reportage Pit Everling





Et geet hei ëm d'Gesetz vum 20. Abrëll 1977, dëst reegelt d'Glécksspill esou wéi Sportswetten. Zwou Gemengen am Land kruten eng Ufro fir e Bingos-Sall. An där gouf sech op den Artikel 2, Paragraf 1 vum genannte Gesetz beruff. An dësem heescht et, datt Lotterien an Tombolaen autoriséiert kënne ginn, wa se ganz oder zum Deel en Zil hu wat am Intérêt général ass, dat Ganzt muss „à caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, social, sportif ou touristique“ sinn. Sou huet eng rezent Demande fir d'Bedreiwe vun engem private Bingos-Club missen zeréckgewise ginn. Dat geet aus der Äntwert vum Justizminister Felix Braz op eng parlamentaresch Fro vum DP-Deputéierte Lex Delles ervir.Et geet hei ëm d'Gesetz vum 20. Abrëll 1977, dëst reegelt d'Glécksspill esou wéi Sportswetten. Zwou Gemengen am Land kruten eng Ufro fir e Bingos-Sall. An där gouf sech op den Artikel 2, Paragraf 1 vum genannte Gesetz beruff. An dësem heescht et, datt Lotterien an Tombolaen autoriséiert kënne ginn, wa se ganz oder zum Deel en Zil hu wat am Intérêt général ass, dat Ganzt muss „à caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, social, sportif ou touristique“ sinn.

Glécksspiller zu Lëtzebuerg (2) / Reportage Pit Everling



An der Äntwert vum Minister heescht et, datt et keng permanent kommerziell Exploitatioun dierft ginn an datt mat dësem Artikel geleeëntlech Lotterien an Tombolae gemengt wieren, mat enger Valeur totale vun 12.500 €, derbäi kënnt d'Logik vum Tirage unique.Well mam Bingos-Sall dës Kritäre wuel net dierften erfëllt ginn, ass keng Autorisatioun – jiddefalls op Basis vum genannten Artikel – méiglech, souguer wann den Organisateur Deeler vum Benefice u Wierker géing ofginn, déi sech fir d'Allgemengwuel asetzen.Weider heescht an der parlamentarescher Fro, datt d'Gemengen heiriwwer informéiert ginn.

Net méi spéit wéi virun enger Woch huet de Parquet matgedeelt, datt et Perquisitiounen a Saisien an där Saach goufen, ouni weider Detailer ze nennen.Et geet ëm Apparater, mat deenen een an den Internet ka goen, awer och Spiller ka maachen, zum Deel och ëm Sue ka spillen.Do gëtt et zum Beispill de System vun der Lotterie nationale, deen erlaabt ass, vill anerer Apparater sinn awer illegal.Rezent gouf de Justizminister Felix Braz vun den CSV-Deputéierte Jean-Marie Halsdorf a Laurent Mosar gefrot, wou mer dru sinn. An der Äntwert op d'Question parlementaire heescht et, datt ee keng Informatiounen hätt iwwer Justiz-Enquêten déi am Gaange wieren.Uerteeler déi d'Saach um Fong traitéieren, géingen et der bis ewell och keng ginn.Weider ass et an der Äntwert de Rappell, datt dem Gesetz no en eventuelle Gewënn just deen däerf sinn, datt een d'Recht kritt, fir weider ze spillen.Wa bei eventuelle Justiz-Enquêten eraus kéim, datt d'Legislatioun net adequat wier, da géing nogebessert ginn, heescht et nach vum Minister.