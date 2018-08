© RTL Archivbild

D'Poliziste waren an zivil a mat engem Policehond bei de Baggerweieren ënnerwee. Den Drogekonsum vun de Leit op der Plaz gouf do méi genee ënnert d'Lupp geholl. An effektiv krute 15 Persounen wéinst dem Besëtz, respektiv dem Consomméiere vu Cannabis e Protokoll.D'Police mécht drop opmierksam, dass de Besëtz an de Konsum vu Cannabis zu Lëtzebuerg weiderhi verbueden ass.