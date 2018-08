© RTL Archivbild

Géint 20.40 Auer ass op der RN15 tëscht dem Heischter-Gronn an dem Tunnel Esch-Sauer en Auto an e Potto gerannt. Eng Persoun gouf verwonnt. Op der Plaz war eng Ambulanz vu Wolz, de Samu Ettelbréck, d'Pompjeeën vun Alebësch a Wolz an d'Police.Um 2.300 Auer war et nach en Accident an der Gäichel, op der Héicht vun der Bensinsstatioun. Do krut en Automobilist mat sengem Won e Bam ze paken. Och hei ass eng Persoun verwonnt ginn. Eng Ambulanz vu Mamer, d'Pompjeeën vun Habscht an d'Police waren am Asaz.Um 19.30 Auer huet et dann och nach gebrannt. Op der Héicht vun ArcelorMittal zu Déifferdeng haten e puer Hecke Feier gefaangen.