Naturpark-Fest zu Housen (05.08.2018) Um Sonndeg konnte Grouss a Kleng hei nei Sachen entdecken, fuerschen an erliewen

De Patrick Schaack vum Naturpark Our (05.08.2018) Reaktioun am Kader vum Naturpark-Fest zu Housen.

Um Naturpark-Fest konnt een och d'Aarbechtsberäicher vum Naturpark Our entdecken, erfuerschen an erliewen.Op der Plaz konnt een Experimenter maachen an u kniwwelegen Aufgaben deelhuelen. Net manner wéi 30 Workshoppe goufen op dëser 7. Editioun ugebueden.