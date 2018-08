Op direkt e puer Plazen huet et an der Nuecht op e Méindeg, respektiv e Sonndeg den Owend gebrannt.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL Archivbild

Ugefaang zu, do war géint 17.15 Auer en Auto a Brand geroden.Zuan der Rue des Ecoles huet géint 19.30 Auer eng Heck gebrannt.Aman der Stad huet et ëm déi selwecht Zäit op engem Feld gebrannt, grad sou wéi um 20 Auer zuan der Rue Barbourg. Och zu Esch war an der Nuecht géint 2.30 Auer eng Elektreschkëscht a Brand geroden.Néierens ass engem eppes geschitt.