De Jean Rhein ass dout. De laangjärege Journalist ass schonn an der Nuecht op e Samschdeg am CHL verscheet.

© Wikipedia / Jwh

De Jean Rhein huet fir d'lescht fir de Quotidien geschriwwen, nodeems hien Artikele fir d'Tageblatt redigéiert hat.

Als Minetter huet de Jean Rhein seng Lycéesjoren am LGL verbruecht, éier hien op Marburg a Berlin studéiere gaangen ass. An der lescht hat hie sech op politesch an ekonomesch Artikelen konzentréiert, grad wéi op literaresch Rezensiounen a Buchpresentatiounen.