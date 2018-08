36 Joer laang stoung hien un der Spëtzt vun der Fondatioun Raoul Follereau. Am Alter vu 86 Joer ass an der Nuecht op e Samschdeg de Jos Hilger gestuerwen.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

De laangjäregen Direkter vun der Luxembourgeoise huet sech Zäit senges Liewens fir d'Cause vun der ONG Raoul Follereau agesat a war zanter 7 Joer Éierepresident vun dëser Associatioun, déi sech fir Lepra-Patienten asetzt.

Wéinst senge Meritten an de westafrikanesche Länner, wou d'ONG aktiv ass, war de Jos Hilger mat Uerden am Mali, dem Benin an op der Côte d'Ivoire ausgezeechent ginn.