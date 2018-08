De Mann hat och e sëlleche Schnëttwonnen am Gesiicht. E gouf mat der futtisser Glasfläsch och an den Hals gepickt. D'Polizisten hunn de blesséierte Mann an der rue Fort Neipperg an der Stad ugetraff. En huet staark geblutt a gouf direkt duerno mat enger Ambulanz an d'Spidol bruecht.

D'Police huet nom Ugräifer gesicht a konnt och e presuméierten Täter an der rue de Bonnevoie stellen. E gouf op Uerder vum Parquet festgeholl an um Méindeg de Moien hat e scho Rendezvous virum Untersuchungsriichter.