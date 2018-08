Dat huet eng Ëmfro erginn, déi vun der Lëtzebuerger Zentralbank zesumme mam LISER gemaach gouf. Allgemeng weist d'Etüd, dass d’Risikobereetschaft vun de Leit vun enger Partie Facteure wéi Alter, Ausbildung a Geschlecht ofhänken.

Beim Placement vun hire Suen, hunn 78 Prozent vun de Stéit zu Lëtzebuerg uginn, dass si de finanzielle Risiko scheien. Dat heescht, si leeën hier Sue léiwer a Spuerbicher oder Obligatiounen un an huelen dofir a Kaf, dass hire Rendement domat méi kleng ausfält, wéi wa si géifen an Aktien oder Fongen investéieren, zum Beispill.



Allgemeng investéieren Leit, déi keng Angscht virum méigleche Verloscht hunn, am Schnëtt bal duebel sou vill, wéi Leit, déi a Saachen Investitiounen léiwer op Nummer sécher ginn. D’Etüd huet och erginn, dass Fraen an der Reegel méi virsiichteg si wéi Männer. Ëmmerhin hunn 82 Prozent vun de befrote Fraen uginn, ongär Risiken anzegoen. Bei de Männer waren et nëmmen 67 Prozent. Ausserdeem huet d’Ëmfro erginn, dass d’Risikofreedegkeet am Alter ofhëlt, a mam Niveau vun der Educatioun steigt.

A propos Educatioun: Seng Ausbildung weiderfeieren ass och eng Investitioun. Wat ee méi Schoule gemaach huet, wat de méigleche Niveau vun der Pai herno méi klëmmt an de Risiko an de Chômage ze fale méi kleng gëtt. Gläichzäiteg ass et awer eng riskant Investitioun, well ee jo ni genau weess, wéi den Aarbechtsmaart ausgesäit, wann ee säin Diplom bis an der Täsch huet. Dowéinst wier et och net verwonnerlech, dass Leit mat manner Schoulbildung méi retizent wiere fir finanziell Risiken anzegoen, mengt d’Zentralbank an hirem Rapport. D’Statistiken weisen effektiv, dass 90 Prozent vu Leit mat manner Schoulbildung de Risiko scheien, wärend et bei den Befroten mat Diplom nëmmen 55 Prozent waren.