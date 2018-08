© Archiv

"Mir hu ganz seele Kommodoen, wou esou vill Leit sech géint eppes manifestéieren" seet den Ëmweltschäffe vun Déifferdeng Georges Liesch, nodeems zanter Ufank Juli iwwer 480 Reklamatioune géint e Projet vun ArcelorMittal agereecht goufen. Wat genee plangt de Stolproduzent a wat sinn d'Bedenke vun de Bierger?

Pneue verbrennen zu Déifferdeng / Rep. Claudia Kollwelter



Net Kuel, mä Pneue sollen an Zukunft an den Elektroiewe vun ArcelorMittal verbrannt ginn, fir d'Oxidéiere vu Schrott ze reduzéieren. Virun allem Lëtzebuerger Pneuen, déi bis ewell am Ausland entsuergt goufen. Dem Stolproduzent no géing heiduerch den Ausstouss vun Kuelendioxid zréckgoen, d'Produktiounskäschte méi kléng ginn, well een op Kuel verzichte kann, an d'Deponien entlaascht ginn. Wat schonn zanter 2009 um Belval gemaach gëtt, soll an Zukunft och zu Déifferdeng geschéien. Hei gesinn d'Awunner allerdéngs eng ganz Partie Problemer an Nuisancen, wéi zousätzlechen Kaméidi a Stepps. D'Reklamatioune si gréisstendeels déi nämmlecht, betount den Ëmweltschäffe Georges Liesch:



D'Leit maache sech Suergen ëm hir Gesondheet, dat, well se net wëssen, wat si do anootmen. De Stëbs ass dono an de Longen, mä och am Geméis, datt an de Gäert zu Déifferdeng wiisst erëmzefannen. De Leit mécht do am meeschte Suergen, datt si net wëssen, wat fir e Stëbs et ass.



D'Iddi, Pneuen ze verbrennen, wier u sech net falsch, de Problem wier, datt een net genee wéisst, wat een u Material verbrennt. Wann een eng Müllverbrennungsanlag huet, huet ee laut Kommodo ganz aner Oplage, wéi wann een en Elektrostolwierk bedreift. Dat Ganzt, präziséiert de Schäffen, ass jo net méi kompatibel, wa sech déi Saachen ëmmer méi openeen zou beweegen. Am Moment gehäit d'Arcelor ëmmer méi Stoffer mat an hir Verbrennung an d'Filteranlage ginn awer net ugepasst.



Et sollt ee net a priori eppes verbidden, wat sënnvoll ass. Dofir misst een awer als éischt d'Filteranlagen upassen an de Ministère misst zesumme mat de Gemenge Kontrolle vun de Filteranlage maachen, fir ze kucken, ob dat klappt. Dat Ganzt muss en zouene Krees ginn, deen 100 Prozent transparent ass fir d'Bierger.



D'Gemeng Déifferdeng huet och e Bréif verschéckt, wou se hir Bedenke matdeelen. Elo wier et un den zoustännege Ministèren, eng Decisioun ze huelen a wéi eng Richtung et goe soll, sou nach de Georges Liesch.