An der Nuecht op e Sonndeg a wuel nach méi an där op e Méindeg gëtt et nees eppes ze kucken um Stärenhimmel iwwer Lëtzebuerg.Dës Kéier sinn et d'Stäreschnäizen, déi den Experten no bis zu 100 Mol an der Stonn ze gesi wäerte sinn. E realisteschen Duerchschnëtt läit bei ronn 60 Stéck, wat zu enger Stäreschnäiz pro Minutt féiere géif.E Samschdeg ass de sougenannten Neimound, wat eng gutt Noriicht fir de Spektakel ass. Dat bedeit, dass de Mound zimlech schwaach beliicht ass, an een esou, bei fräiem Himmel, och déi manner staark Stäreschnäize gesäit.Déi bescht Zäit fir d'Observatioun ass also de spéide Sonndegowend an de fréie Méindegmoien, ma och an der Nuecht vum Samschdeg op e Sonndeg lount sech e Bléck an d'Luucht, well der och do schonn um Stärenhimmel ze gesi wäerte sinn.

Ëffentlech Observatioun bei der Donatuskapell

Fir dee Spektakel lueden d'Amateur-Astronome vu Lëtzebuerg op eng ëffentlech Observatioun an der Gemeng Jonglënster an, bei där een e Samschdeg den Owend d'Stäreschnäizen observéiere kann. Zesumme mam Naturmusée gi sech awer och mat deem néidege Material d'Stären an déi siichtbar Planéiten ugekuckt.Rendez-vous ass bei der Donatuskapell tëscht Beidler (Beidweiler) an Eeschler (Eschweiler) op der Kopp nieft dem Waassertuerm (N49.72284 E6.30441), den 11. August vun 22 Auer un - awer just bei fräiem oder schwaach bedecktem Himmel. Ob d'Aktivitéit definitiv ass, steet e Samschdeg vu 15 Auer un op www.mnhm.lu an op Facebook (@naturmuseelux).Well sou en Naturspektakel eng Zäitchen dauere kann, gëtt geroden, waarm Kleedung, Gedrénks a Klapp- oder Ligestill matzebréngen. Zudeem sinn zousätzlech Teleskope wëllkomm.Fir matzemaachen ass keng Umeldung néideg.

Hannergrond-Informatiounen

Op sengem Internetsite schreift den "natur musée" iwwert den Himmelsspektakel:Tëscht dem 10. an dem 15. August 2018 si se nämlech erëm ze gesinn: Stäreschnäizen, Koméitestëbs, deen an der Äerdatmosphär vergléit an dobäi kuerzzäiteg opliicht.

Si schéngen aus dem Stärebild Perseus ze kommen an heeschen duerfir Perseiden. Si hunn awer näischt mat de Stären ze dinn. De Stëbs kënnt vum Koméit 109P Swift-Tuttle, eng grouss Äisklatz mat vill Stëbs a Gas. Op sengem Wee bei d'Sonn gëtt en erwiermt a fänkt u mat schmëlzen. Dobäi verléiert hie niewent Waasser a Gas och Stëbs, deen dann um Orbit erhale bleift. All Joer, am August, kräizt eis Äerd dem Koméit seng Bunn, de Stëbs geréit mat 70 km/s an eis Atmosphär a vergléit duerch d'Reiwung. Ass emol e gréissere Stëbskär derbäi, da gesi mir e Feierball, e sougenannte Bolid am Himmel.



Weider Informatiounen um Site vum "natur musée".