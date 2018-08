X

Opbauaarbechten um Glacis/Reportage Stéphane Gitt



Zanter dem leschte Joer hunn d 'Restaurateuren dofir jo eng Woch méi laang Zäit, ma vun e Mëttwoch u sinn dann och d'Foraine vun de Spiller op der Plaz.

Den Zäitplang ass enk. Ronn 2 Wochen hunn d'Forainen nach Zäit, opzeriichten ier déi 678. Editioun vun der Schueberfouer donneschdes den 23. August ugeet. 8 Deeg virdrun hunn d'Restaurateure scho mat hiren Opbauaarbechten ugefaangen. Zanter dem leschte Joer gëtt et dës Reegelung a si hätt virun allem Virdeeler, sou d'Manon Schmit, Proprietärin vum Chalet Kugener.Dobäi ginn d'Restaurateure verschidde Weeër. Beim Chalet Kugener setzt een op d'Zesummespill vu verschiddenen Ekippen, déi am Laf vun den 3 Wochen d'Zelt opbauen. Den Émile Calmes, Chef am Restaurant "Am Stall", huet Experte fir Festzelter aus Däitschland engagéiert, déi sech, mat zum Deel 20 Leit, ëm d'Opriichte këmmeren. D'Preparatioune ginn dann och scho fréi am Joer lass. De Planning geet schonn am Januar un, an deenen 3 Woche muss awer och heiansdo improviséiert ginn.Doduerch, datt d'Restaurateuren elo mat de groussen Aarbechte fäerdeg sinn, wann d'Proprietäre vun de Spiller op d'Plaz kommen, fir opzeriichten, dierf een dann zanter e Méindeg den Owend och net méi um Glacis parken. Eng Nouvelle, déi net nëmmen d'Visiteure freeën dierft, ass datt een nach bis no der Fouer gratis mam Tram op de Glacis fuere kann.