SNJ-Zeltkolonie: Rep. Max Richartz



Zënter dem Weekend huet den SNJ seng Zelter nees zu Colmar-Bierg opgeschloen. Dëst ass e Camp, un dem Kanner am Alter tëschent 11 a 14 Joer kënnen deelhuelen. Mir hunn eis op den Wee gemaach, fir e puer Andréck vun der Kolonie ze sammelen.

SNJ-Kolonien zu Colmer-Bierg an zu Beefort (06.08.2018) Andréck aus der "Zeltkolonie" an aus der "Spillvakanz".

De Camp "Zeltkolonie fir eis all" ass just ee vun Villen, déi den SNJ all Joer organiséiert. Ronn 45 Kanner si vum 4. bis den 11. August zu Colmer-Bierg am Scoute-Chalet, fir do u flotten Aktivitéiten deelzehuelen a mol enk Kéier eng Woch laang zesummen an enger dynamescher Grupp ze liewen. Betreit vu 15 Animateuren an 2 Responsabelen hunn d'Kanner e grousse Choix un Atelieren, mat deene se sech hiren Dag esou gestalte kënnen, wéi si et gären hätten.D'Thema vum Camp heescht dëst Joer "Gëtter-Welt", dat heescht, d'Kanner ginn all Moien an enger anerer Gëtter-Welt waakreg.Et ass allerdéngs kee Camp wéi all aneren, wéi d'Line Majerus, Responsabel vun der Kolonie, seet: Et wier nämlech eng Integratiounskolonie, 15 Kanner mat enger Behënnerung géifen integréiert ginn. All Kand soll kënne matmaachen.Et ass also en Integrationsprojet, fir ze weisen, datt och Kanner mat Behënnerung kënnen ganz normal mat all deenen anere spillen a Spaass hunn. Et gëtt gebak, gekacht, gebastelt a Sport gemaach - an dat ëmmer an gemëschte Gruppen.Owes gëtt et dann meeschtens nach een grousst Spill bei dem dann jiddereen matspillt. Geschlof gëtt an den Zelter a fir d'Hëtzt gutt ze verdroen ginn ëmmer erëm kleng Waasserspiller mat an den Programm agebaut.A bis elo sinn d'Kanner ganz zefridden: Et wier zwar waarm ... awer och cool!

