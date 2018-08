Ma éier d'Beamten de Chauffeur an déi 3 aner Leit am Auto kontrolléiere konnten, ass d'Gefier vun der Rue de Bonnevoir a Richtung Avenue de la Gare fortgefuer. Wéi de Chauffeur op der Kräizung d'Police gesinn huet, ass hien aus dem Auto, deen nach gefuer ass, erausgeklommen an ass a Richtung Place Wallis fortgelaf. D'Gefier, an deem kee Chauffer méi souz, ass an e Policeauto geknuppt. Béid Autoe goufe liicht beschiedegt.Den presuméierten Täter konnt an der Rue Fort Nippereg gestallt ginn. D'Donnéeë vun de véier Männer goufen opgeholl an et gouf eng Plainte wéinst Rebellioun géint d'Beamten an Heelerei gemaach.