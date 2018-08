D’Neiumeldunge vun Autoe mat Elektromotor sinn am leschte Joer staark geklommen.

Ee Grond dofir dierft d’Akraafttriede vun der Steierreform sinn, awer wuel och e generellen Trend an der EU.

Zu Lëtzebuerg leie mer mat ronn 2% Elektroautoe, gemooss um gesamte Fuerpark iwwert der EU-Moyenne vun 1,5% an op der 8. Plaz.

200 Luetstatioune ginn et haut schonn, verdeelt op dat ganzt Land, 800 sollen et der bis 2020 ginn.

An och den Trend a Richtung Elektrovëloen ass däitlech, dat an aner Detailer an eisem Punkt fir Punkt zur Elektromobilitéit.