Vun e Méindeg un huele mer Iech mat op Lëtzebuerg. Vakanz heiheem heescht et jo esou schéin, mä wat heescht et genee?

Déi ganz Woch iwwer weise mer et mat vläicht net esou bekannte Plazen. Ufänken di mer eis Serie mam Éislek a mam Lee Trail. Eng Alternativ fir d'Natur am Norden ze entdecken an dobäi och nach sportlech ënnerwee ze sinn. De Jeannot Ries huet d'Wander-Schong mat ugedoen.