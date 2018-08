Wéi gesäit et am Moment mam Waasser bei dësen Temperaturen iwwert esou e laangen Zäitraum aus?

Fir ze wanderen ass et den Ament vläicht e bëssen ze waarm, mä et soll jo geschwënn méi kill ginn. Héich Temperaturen a kaum Reen, dat huet awer och massiv Auswierkungen op d'Natur.D'Flëss a Baachen hunn just nach wéineg Waasser. Enn der Woch ass zwar Reen en vue, ma vill wäerten déi puer Drëpsen net un der Situatioun änneren, soen di Responsabel vum Waasserwirtschaftsamt.RTL huet nogefrot, wéi et den Ament mam Waasser ausgesäit.