Géint 17.30 Auer e Méindeg den Owend war zuan der Rue des Champs op engem Feld e Feier ausgebrach. D'Pompjeescorpsen vu Rammerech, aus dem Préizerdaul a vu Groussbus waren op der Plaz.Zuhate géint 17.40 Auer op engem Schantjen an der Garer-Strooss direkt e puer Container gebrannt. D'Pompjeeë vu Klierf hunn d'Feier geläscht.Zuhat et géint 19.15 Auer an engem Bësch op der Bickeltchen gebrannt. D'Corpsen vun Habscht a Stengefort waren am Asaz.Zuan der Rue d'Audun hat et géint 19.35 Auer op engem Feld gebrannt. D'Pompjeeë vun Esch a Monnerech goufe geruff.Zuan der Rue de Bous huet um 21.16 Auer Offall Feier gefaangen, genee wéi zu. Do war kuerz no Hallefnuecht och Offall op engem Schantjen an der Garer-Strooss a Brand geroden.Géint 21.30 Auer gouf et zuen Alarm wéinst engem Feier oder enger Dampentwécklung. Weider Detailer ginn et do keng.Asaz dann och e Méindeg den Owend fir d'Pompjeeë vunan aus der Fiels, well géint 23 Auer an der Rue Nommerlayen e Koup Holz a Flame stoung.