X

E Freideg am Nomëtteg war jo e grousse Bëschbrand am Norde vum Land ausgebrach. Ronn 10 Hektar Bësch tëscht Schlënnermanescht a Konstem ware betraff. Eng Gefor fir d'Mënschen oder d'Uertschaft Schlënnermanescht huet net bestanen.



Och déi Deeg duerno waren Ekippe vum CGDIS sur place, fir d'Situatioun am A ze behalen an nach eenzel Glous-Näschter ze bekämpfen. Alles an allem waren iwwer 150 Pompjeeë vun 18 verschiddene Corpse ware wärend laange Stonnen am Asaz, fir d'Feier vun 2 Fronten ze bekämpfen, wat duerch dat déckt Gestrëpps am géien Hang immens schwiereg war. 30 Tankween ware mobiliséiert ginn.



Livestream-Opzeechnung geschwënn am Replay

4 Deeg no deem uerge Brand ware mir op der Plaz, fir ze dokumentéieren, wéi e Bësch no engem Feier ausgesäit. Et ware Biller wéi vun enger Apokalypse, wéi ee se soss just aus dem Ausland kennt - aus Südfrankräich, Portugal, Griichenland oder aktuell grad Kalifornien ... Zum Gléck sinn zu Lëtzebuerg keng Mënschen zu Schued komm.



Dokumentéiert hu fir eis vun der Plaz den Andy Brücker an den Domingos Oliveira. Esou bal d'Opzeechnung vum Livestream online disponibel ass, setze mir se hei drënner. (W.e.g. nach e bësse Gedold, d'Konvertéieren dauert eng Zäitchen. Merci fir Äert Versteesdemech.)



Fotoen a Videoen

FOTOGALERIE: Andréck vum Feier, vun de Läschaarbechten a vun der Situatioun um Dënschdeg de Moien, also 4 Deeg nom Brand.





© RTL / Domingos Oliveira © André Bauler © RTL / Domingos Oliveira © Mobilereporter D. Hors © Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg « ZréckWeider »

Bëschbrand tëscht Schlënnermanescht a Konstem (03.08.2018) D'Police réit, dës Streck, den CR348, am Moment ze evitéieren. D'Pompjeeë vun 10 Corpse kämpfen aktuell géint d'Flamen.

No Bëschbrand am Éislek, Pompjeeë weider op der Plaz (04.08.2018) Den Tom Barnig vun der Direktioun Koordinatioun Operationelle CGDIS

Inferno: Bëschbrand tëscht Schlënnermanescht a Konstem (03.08.2018) D'Police réit, dës Streck, den CR348, am Moment ze evitéieren. D'Pompjeeë vun 10 Corpse kämpfen aktuell géint d'Flamen.