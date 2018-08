D'familljepolitesch Initiativ vun de béide leschte Regierungen, fir Kanner e gratis, respektiv e subventionéierten Accès zu Accueil-Strukturen z'erméiglechen, huet also dee gewënscht positiven Effekt op de Risk, datt Familljen mat Kanner an d'Aarmut rëtschen.





Chèque-Service Accueil vs Aarmut 7 Reportage Roy Grotz



De Statec baséiert sech dobäi op déi disponibel Chifferen tëscht 2013 an 2016 a stellt fest, dass sech de Risiko an d'Aarmut ze geroden, wéi gewënscht, ëm 1-2% reduzéiere géif. Och géif d'Inegalitéit vun de Paie méi equilibréiert ginn, andeems d'Elteren näischt oder manner fir den Accueil vun hire Kanner bezuele mussen, heescht et weider vum Statec. Den Equiliber soll un der Baisse vum Gini-Koeffizient festgemaach ginn, dem Rapport tëscht dem Taux vun de Paien, déi déi 20% räichst Stéit kréien an deem Pourcentage vun den 20% äermste Stéit.De gréisste Benefice zéien dem Statec no d'Persounen, déi manner wéi 17 Joer al sinn, also den Aarmutsrisiko vun de Kanner, dee positiv vun de Chèques Service beaflosst gëtt an deen de spezifeschen Taux souguer ëm bis zu 6 Punkten erofdréckt. D'Chèque-Service Accueil goufen 2009 agefouert, ma duerno 2012 an nach zejoert adaptéiert. De Prinzip baséiert drop, datt vun dëser Prestatioun all Kanner ënner 13 Joer kënne profitéieren, respektiv déijéineg, déi nach an der Grondschoul sinn. Et geet ëm professionell Accueil-Strukturen wéi Crèchen, Maisons-relaisen, Foyers-de-jouren oder och den Assistant parental.