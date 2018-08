Bis Fréijoer 2019 soll elo eng Risiko-Kaart fäerdeg sinn, déi déi Regioune markéiert, wou de Néierschlag am héchsten ass. De Schued no den schlëmme Wiederen den 1. Juni ass nach net ganz chiffréiert. An d'Deeg, op deenen et extrem vill reent, sinn am Grand-Duché méi heefeg ginn. Alles dat geet aus enger Äntwert vum Ëmweltministère, vum Wirtschaftsministère an deem vun der Landwirtschaft op eng parlamentaresch Fro vum DP-Deputéierten André Bauler ervir.





Néierschlag am Grand-Duché/Reportage Pierre Jans



D'Agrikultur-Administratioun ASTA huet dräi Meteo-Statiounen ausgewäert. Uerschdref a Réiser op dräi Periode vu jeeweils 30 Joer. De Service Meteo vun der ASTA huet d'Statioun vun der Stad Lëtzebuerg esouguer iwwer véier Ofschnëtter ënnert d'Lupp geholl. Tëscht 1951-1980 goufen do an der Moyenne 15 Deeg d'Joer gemooss, op deenen et extrem vill gereent huet. Tëscht 1961 an 1990 eppes iwwer 16 Deeg, tëscht 1971 an 2000 17 Deeg, an an der Period vun 1981 an 2010 18 Deeg mat immens vill Néierschlag. Den Trend ass deemno kloer. Aus den Analyse vun der ASTA geet awer ervir, dass ee keng Systematik erkenne kann, wann et ëm den Néierschlag a verschiddene Regioune vum Land geet. Et gëtt statistesch gesinn, kee Kanton zu Lëtzebuerg dee méi oder manner vun extremem Reen betraff wär, ewéi een aneren.

Zäitlech héichgerechent wär zu Useldeng am Kanton Réiden de Wäert vu Waasser pro Metercarré awer am héchsten. Do kéint sech en Néierschlag vun 63 Liter pro Quadratmeter all 10 Joer widderhuelen. Zu Réimech zum Beispill wären an där Statistik all zéng Joer 43 Liter de Metercarré méiglech.

Iwwer dat lescht Joer gekuckt, ass den Niveau vum Stauséi nëmmen e bëssen eropgaangen. Wéinst senge ville Funktioune gëtt de Séi jo reguléiert. Am August 2017 louch den Niveau bei gutt 313 Meter, am Juni dëst Joer goufe bal 319 Meter gemooss.

Aus der interministerieller Äntwert geet och ervir, dass et nach ze fréi wär, fir e genaue Chiffer ze nenne vum gesamte finanzielle Schued, deen duerch d'Wiedere vum 1. Juni erstanen ass. 13 Dossiere vu Privatentreprisë wäre bis ewell traitéiert ginn. De Staat géif an deene Fäll mat enger Gesamtzomme vun 1 Millioun Euro hëllefen. Fir speziell den Tourismus an der Regioun z'ënnerstëtze gëtt et en neie Gesetzprojet. Mat deem soll et der Regierung méiglech sinn, d'Investissementer déi de Schued kompenséiere sollen, bis zu 100 Prozent ze subventionéieren.

Als Äntwert op d'drastesch Iwwerschwemmungen am Basseng vun der Wäisser Iernz am Juli 2016 hätt d'Waasserwirtschaftsamt eng mëttelfristeg Strategie ausgeschafft. Dozou gehéiert d'Kompositioun vun enger Kaart. Déi Plazen am Land wou extreme Reen déi schlëmmste Konsequenze kéint hunn, sollen esou dokumentéiert ginn. Am Fréijoer d'nächst Joer soll dës Risiko-Kaart fäerdeg sinn.