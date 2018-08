D'Natur an d'Baueren brauchen am Moment dat nämmlecht, Reen. An zwar am beschten net alles op eng Kéier, mä op e puer Deeg verdeelt.

Dréchent: Bëscher brauche Waasser (07.08.2018) Op vereenzelte Plaze huet d'Dréchent seng Spuren hannerlooss.

Jidderee schweesst an waart drop, datt d’Afenhëtzt en Enn hëlt, mä dës Period vun extremer Dréchent huet natierlech och hir Repercussiounen op d’Natur, wei ënner anerem op d’Bëscher.

D’Naturverwaltung huet d’Land an e Raster mat Prouwpunkten agedeelt, wouduerch d’Gréngfläche kënnen iwwerwaacht ginn. p enger Fläch, wou eng 25 Beem stinn, gëtt den Zoustand vun dëse Beem analyséiert.

Eng Partie vun de Beem gesinn duerch déi laang Drécheperiod éischter schlecht aus, well se e groussen Deel u Blieder verluer hunn an deelweis schonn ausgesinn, wéi Ugangs Hierscht, well sech vill Blieder och ewell verfierft hunn. Eng weider Konsequenz ass, datt d’Beem den Ament manner séier wuessen an deemno manner Holz produzéieren. Den aktuellen Waassermanktem wäert awer wuel keng bleiwend Schied hannerloossen.

De Fierschter Georges Kugener erkläert, wéi an d’Zukunft geplangt an investéiert gëtt. D'Stéchwuert heescht „richteg Duerchforstung“. An Zukunft kann ee kucken, datt ee "Standortsgerecht Bamaarten" heihinner kritt an datt een eng gutt Bewirtschaftung vun de Bëscher mécht, esou datt een déi Beem, déi nach gutt sinn, léist an déi aner bei der Duerchforstung eraushëlt.

Extrait Georges Kugener (1)



Verschidde Beem sinn trotz der décker Hetzt vun iwwer 30 Grad nach gréng bliwwen, dat kann den Experten no dorunner leien, dass se nach ëmmer un Waasserquelle kommen. Dat ass natierlech och gutt an iwwerliewenswichteg fir Deieren, déi am Bësch liewen, déi da wärend den aktuell héijen Temperaturen nach ëmmer ze drénke fannen.

Dofir, esou seet et de Georges Kugener, ass déi Hetzt fir Natur net sou tragesch, well se géif sech ëmmer nees regeneréieren an erhuelen. Mä e puer Deeg Reen wären awer scho gutt fir d‘Bësch, sou de Fierschter.





Extrait Georges Kugener (2)



Wann et dann eng oder zwou Woche géif lues reenen, wier dat Tipptopp, och wann d'Leit net zefridde sinn. Et wier awer wichteg fir d'Natur. Wann mer awer elo 100 Liter an enger Nuecht beienee kréien, da kréie mer nees Iwwerschwemmungen, well de Buedem net dorobber virbereet ass. Dofir wier et besser, wann et elo iwwert eng länger Zäit méi lues géif reenen.

Spéitstens en Donneschdeg soll et jo zu deem erwaarte Reen kommen, a gréisseren Quantitéite wuel kaum, mä op d'mannst kann d’Natur am Usaz heivunner profitéieren.







Baueren

Och bei de Bauere suergt Dréchent fir grouss Suergen. Et wiisst einfach kee Fudder méi no, wat fatal Konsequenze fir d’Landwirtschaft huet.

Nodeems et am Fréijoer am Grand-Duché relativ vill gereent huet, hu mer zënter puer Wochen e Klima wéi an der Wüst. D’Waasser gëtt knapp, d’Planze gi futti a gréng Wise gesäit ee kaum nach. Dëst stellt net nëmmen d’Lëtzebuerger Bauere viru grouss Problemer, mä déi ganz Groussregioun. Well näischt méi nowiisst an d‘Reserve séier opgebraucht sinn, muss d’Fudder fir d’Kéi importéiert ginn, wat natierlech immens Käschte opdreift. Dëst huet natierlech och Repercussiounen op d‘Verbraucher, seet Camille Schroeder, deen e Bauerenhaff zu Käerjeng huet. Wann een deiert d'Fudder muss bäikafen, ginn d'Produktiounskäschten erop.

D‘Betriber maachen immens Verloschter, well ganz ofséchere kann ee sech géint eng Dréchent net. Och wann et extra Assurance fir sou ee Fall gëtt, hänkt et natierlech ëmmer vum jeeweilege Schued of. Och d‘Rekolte vum Mais ass net esou, wéi sech d‘Baueren dat ausgerechent hunn.



Mat de Biedem, déi mer hei zu Lëtzebuerg hunn, ass et esou, wann et eng Kéier zwou bis dräi Wochen net reent, dann hu mer e Problem. Wann d'Temperaturen dann och nach tëscht 35 a 40 Grad leien, da verbrennt déi ganz Planz. Wann dann d'Recolte vum Mais, wat hei zu Lëtzebuerg d'Fuddermëttel Nummer 1 ass, schif geet, da gëtt et deier fir d'Betriber.

De Klimawandel mécht sech bemierkbar. Dat eenzegt, op wat d’Baueren also hoffe kënnen, ass de Reen.



Link: Wéinst der Hëtzt just nach wéineg Waasser a Flëss a Baachen