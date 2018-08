En aktuellt Uerteel vum Friddensgeriicht zu Lëtzebuerg verflicht déi däitsch Fluchgesellschaft Lufthansa zwee Passagéier ze rembourséieren, déi wéinst de Personalstreiker hire Voll annuléiert kruten. Et ass e Prezedenzfall deen och Suitte fir den aktuelle Streik bei Ryanair kéint hunn. Et ass eng Geschicht ewéi déi vum David géint de Goliath. Eng Geschicht wou privat a berufflech Interêten sech vermëschen a wou um Ënn de Konsument de Gewënner kéint sinn.





Friddensgeriicht iwwert Lufthansa/Reportage Pierre Jans



Oktober 2016. D'Direktesch vum Europäesche Konsumentenzenter zu Lëtzebuerg Karin Basenach an hire Mataarbechter Philippe Bernard wëlle fir eng berufflech Visitt op Oslo. Ma e Pilotestreik bei der däitscher Fluchgesellschaft Lufthansa mécht hinnen e Stréch duerch d'Rechnung. D'Karin Basenach an hir Begleedung wëllen sech dat deemools net gefale loossen. Ufanks huet ee probéiert bei der Lufthansa selwer eng Eenegung ze fannen. Nodeems et hei keng Äntwert gouf, goung iwwert d'Verbraucherzentral. Mee och hei kee Succès. Schlussendlech goung et dunn viru Geriicht.

Eng Mesure déi ufanks vläicht net villverspriechend kléngt. Ëmmerhin huet esou eng grouss Entreprise gewéinlech eng grouss juristesch Divisioun. D'Prozedur déi d'Karin Basenach entaméiert huet, verlaangt keen Affekot. Si an de Philippe Bernard hunn hir Klo bei d'Friddensgeriicht ginn. D'Riichterin huet sech doropshin op en Arrêt vum Europäesche Geriichtshaff vun Abrëll dëst Joer beruff. Heiranner gëtt ënnerstrach, dass de Streik keen aussergewéinlechen Ëmstand ass an dohier de Voll misst rembourséiert ginn.

D'Lufthansa muss déi zwee Plaignanten elo mat 250 Euro plus Zënsen op de Kapp indemniséieren. D'Fluchgesellschaft ka géint dëst Uerteel net an Appell goen, an fir si kéint et eng deier ginn, well och aner concernéiert Leit kéinten eng Entschiedegung ufroen, seet d'Karin Basenach. Mat hirem Beispill wëll d'Direktesch vum Europäesche Konsumenten-Zenter zu Lëtzebuerg d'Leit dorop opmierksam maachen, dass si als Affer vun engem Streik eng villverspriechend juristesch Chance géint grouss Fluchgesellschaften hätten. Ëmmerhi ginn et den Ament jo och Streike bei Low-Cost Gesellschaft Ryanair. Bei Ryanair weess een allerdéngs net wéi d'Prozeduren oflafe kéinten, Musterbréiwer hätt een awer scho fir Betraffener preparéiert.

D'Héicht vun der Indemnisatioun ass ofhängeg vun der Distanz vum Vol, deen ee gebucht hat. Ma dem Europäesche Konsumenten-Zenter zu Lëtzebuerg no, kann e Concernéierten tëscht 250 an héchstens 600 Euro zeréckkréien.