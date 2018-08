De Presserot an d'Journalisten-Associatioun ALJP hu mat gemëschte Gefiller an der Maison de la presse de Point gemaach.

D'Press zitt no 5 Joer Regierungsaarbecht de Bilan (07.08.2018) Grouss Chantiere sinn e bessere Schutz fir Whistleblower a virun allem e besseren Zougang zu Informatiounen.

No 5 Joer Blo-rout-Gréng zitt och d'Press de Bilan, notamment wat hir Fräiheet ugeet. Grouss Chantiere sinn e bessere Schutz fir Whistleblower a virun allem e besseren Zougang zu Informatiounen.

Wa Medien eng gutt Aarbecht solle maachen, misst een als Journalist eng gewëssen Aart vun Ënnerstëtzung kréien. Heizou géif zum Beispill den Accès op Informatioune gehéieren. Dëse Projet muss elo endlech kommen, esou d'Presidentin vum Conseil de Presse, Ines Kurschat.





Presserot: Bilan iwwert d'Regierungsaarbecht/Pit Everli



D'Diskussioune ronderëm den Accès zu den Informatiounen hunn en éiweg laange Baart, esou de Roger Infalt, Generalsekretär vum Presserot. Genee wéi an anere Länner sollen d'Journalisten zu Lëtzebuerg eng Asiicht a verschidden Dokumenter kréien an dës och kopéiere kënnen.

D'Dräier-Koalitioun hätt de Journalisten Hoffnung gemaach, souguer en eegenen Text hat de Conseil de presse ausgeschafft an era gereecht.



Ma wat um Enn eraus komm wier wier kee Projet speziell fir d'Journalisten, mä en allgemengt Transparenzgesetz fir all Bierger, mat Limitten. De Beamten, bei deem een Dokumenter ufreet huet ronn 2 Méint Zäit dës Dokumenter erauszeginn.



Wann een no deem Zäitraum keng Dokumenter erausgëtt, géif dat heeschen, dass een déi Dokumenter eben net kritt. E Grond, wisou ee verschidden Dokumenter dann net kréie kéint, géif een net gesot kréien, sou kéint een als Press net schaffen, fiert de Roger Infalt weider.

E weider Thema ass de bessere Schutz vu Whistleblower. Lëtzebuerg hätt solle legiferéieren, ma elo géing sech op den europäeschen Text verlooss ginn, mat engem Stufesystem, dee schwiereg ëmzesetze wier, esou de President vun der Journalisten-Associatioun.

Fir de Luc Caregari war den Ëmgang mam Leak um Chambersite iwwerdeems ganz bedenklech, hei hätte mer leider eng Chamber erlieft, déi Journalisten de schwaarze Péiter zougeschoustert, amplaz Merci ze soen. Et misst een sech eventuell iwwerleeën, net direkt géint d'Journalisten ze goen, mä eventuell ze kucken, wou e Problem läit, wann een drop higewise gëtt.

D'Circulaire Bettel ass – zënter datt et se gëtt - ville Journalisten en Där am Aen, well alles iwwer de Kommunikatiouns-responsabele vum Minister muss lafe géing eventuell sou munches gefiltert ginn an dacks vill Zäit verluer goen.

Am Oktober si Walen an och d'Press gëtt de Parteien hir Doleancë mat op de Wee. Nieft dem Informatiouns-Accès, dem Whistleblower-Schutz, der Circulaire Bettel goufen nach d'Pressehëllef an d'Medienerzéiung als d'Haaptsujete mat an déi Gespréicher geholl.