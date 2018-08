En Dënschdeg de Mëtteg um 15.30 Auer zu Réimech ... am Schiet. © Paul Olk

Ganz waarm war et och zu Bouneweg. © Emile Hertert

© Lydia

© kachelmannwetter.de

Op den Thermometere sinn d'Zuele geklommen a geklommen: 35, 36, alt op 37, 38 Grad, wéi op op eiser RTL-Kaart hei driwwer, oder souguer 39 Grad plazeweis.Natierlech sinn net all ëffentlech affichéiert Zuelen offiziell Zuelen.Vun en Mëttwoch u soll d'Wieder méi onbestänneg ginn an d'Temperature gi mam Passage vun enger Kalfront en Donneschdeg däitlech zeréck.En Dënschdeg den Owend si vu Süden erfort scho Wolleken an d'Land gezunn. Géint 18.45 Auer sinn zu Diddeleng éischt Drëpse gefall an et huet och gedonnert.si scho moies lokal Wiedere méiglech bei maximal 30°C, am Nomëtteg kann d'Sonn sech awer dacks nach behaapten.Denannoncéiert sech mat ville Wolleken an deels kräftege Schaueren an Donnerwieder bei 24 bis 28°C.Vun eun nees méi frëndlech an op en Neits dréchen. E Freideg erreechen d'Temperaturen bei 21 bis 25°C, um23 bis 27°C.