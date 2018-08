An de leschte Joren huet sech déi amerikanesch Entreprise "Google" een Numm an der Mediebranche gemaach, dat ënnert anerem mam Google-News-Feed.

Iwwer 3 Joer wëll een elo mat 150 Milliounen Euro digital Medien ënnerstëtzen. 430 000 Euro krut elo ee Projet zu Lëtzebuerg. D'Entreprise Enex regroupéiert kommerziell Tëléschainen, och RTL Group ass Member.

De Lëtzebuerger Projet soll eng Plattform bidde fir virtuell Informatiounen ze vereenheetlechen, sou datt se länneriwwergräifend genotzt kenne ginn.

Weider Aktivitéiten am Grand-Duché

Um Enn vum Joer wëll Google ee Projet mat kënschtlecher Intelligenz presentéieren, wat et genee ass wollt een eis net soen. Ma den Internetris schafft den Ament ënnert anerem u Sproocherkennungssystemer.

Wéi et em den Datenzenter besteet wollt een net kommentéieren.