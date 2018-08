© lm

En Dënschdeg am fréien Owend, géint 18.20 Auer, gouf zu Ëlwen an der Schwämm Alarm ausgeléist: Enge 25 Kanner war et schlecht ginn. Si hunn zu enger Grupp gehéiert, enger Kolonie aus Fünfbrunnen, déi sech bei de waarmen Temperaturen am Waasser ofkillen an ameséiere wollt.



Direkt si 6 First-Responderen op d'Plaz komm an och d'Ambulanze vun Ëlwen an Housen. De Samusdokter vun Ettelbréck koum mat der Air Rescue. Et war also vill lass!



Deen éischte Verdacht goung a Richtung Liewensmëttel- oder Salmonellevergëftung, ma dee konnt awer net confirméiert ginn.



All d'Kanner konnten dann och nees hannescht an d'Kolonie op Fünfbrunnen, wou se nach eemol medezinesch gecheckt goufen.



Keen huet mussen hospitaliséiert ginn.



Wat déi genee Ursaach vum Malaise ass, steet nach net fest, et ass awer méiglech, datt et verschidde Facteure sinn, déi zesummegespillt hunn: ze vill oder ze séier giess, vill Aktivitéiten an natierlech extrem héich Temperaturen.



D'Schwämm vun Ëlwen, wou et de Kanner aus der Kolonie en Dënschdeg schlecht ginn ass. © troisvierges.lu