Op e puer Plazen hat et e Mëttwoch de Moie gerabbelt, besonnesch op den Autobunnen, wou d'Siicht nawell méi schlecht war mam Reen.Kuerz viru 6 Auer war et et Accident op der, Héicht Féiz, deen no 6 awer nees geraumt war. Detailer ginn et keng. Géint 6.50 gouf awer eng Mazoutsspur festgestallt. Dat Richtung Esch bei der Sortie Esch/Lalleng.Géint 6.12 Auer war et dann en Accident op derDirektioun Stad, kuerz hannert der Aire de Capellen. Do war fir ronn eng hallef Stonn déi riets Bunn gespaart.Ëm déi selwecht Zäit huet et op derRichtung Frankräich geknuppt, dat op der Héicht Beetebuerg-Léiweng. Och hei war déi riets Bunn fir bal eng Stonn zou.Eriwwer opRichtung Norden. Do gouf et en Accident um 6.17 Auer an der Sortie Waldhaff. Och hei ass déi riets Säit gespaart.A wéi d'Police mellt, brennt et den Ament zu. Op der Héicht vum Cactus ass d'Beggener Strooss den Ament gespaart. Eng Deviatioun geet duerch d'Rue du Dix Octobre.