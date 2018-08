© René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg

D'Touristejoer 2018 annoncéiert sech gutt, fir déi éischt 6 Méint ass jiddefalls mol e Plus bei den Iwwernuechtunge vu ronn 4% ze notéieren, sou seet et eng Enquête vu „Luxembourg for tourism“ D'Hotelle konnte leider net vun der positiver Evolutioun profitéieren, dofir awer d'Campingen an d'Jugendherbergen ëmsou méi.

Touriste-Bilan / Reportage Pit Everling



Dem Tourismus geet et gutt an e mausert sech zu engem Pilier vun eiser Wirtschaft, seet d'Francine Closener.



D'Zuelen, déi sech géinge weise loossen, am éischte Semester waren et knapp 1,3 Milliounen Iwwernuechtungen, d'Occupatiounstauxe an de Revenu pro Zëmmer wieren och gutt, heescht et aus dem zoustännege Ministère.



Eenzege Bemol, bei den Hotelle goung et liicht zeréck, ëm 1,1 %. Et wiere liicht manner Geschäftstouristen op Lëtzebuerg komm, eng kloer Tendenz no ënne wier awer elo net ze fäerten.



Ganz gutt ofgeschnidden hunn d'Campinger, bei deene geet et carrement ëm 15% an d'Luucht. D'Leit kommen och net méi just mam Zelt a mat der Roulotte, esou de Sebastian Reddeker vun LFT. Och aner Varianten, wéi kleng Gitten, gi gären ugeholl, do gëtt et e Plus vu 17 Prozent. Dat Ganzt ass eng innovativ Aart, fir um Camping Vakanz ze maachen. Dat Interessant dorunner ass, datt dëst eng manner saisonal Geschäftsiddi ass.



Bei de Jugendherberge geet et ëm 10% erop, wat eraus stécht ass, datt d'Auberge zu Esch ganz gutt leeft.





Wat d'Origine vun den Touristen ugeet, stinn d'Hollänner nach ëmmer uewen um Podium. Aner Marchéë mat Potenzial sinn zum Beispill Spuenien a Japan. Wichteg ass natierlech d'Promotioun am Ausland, vill international Press hätt sech fir de Grand-Duché interesséiert, dorënner Medien aus der Belsch, Däitschland, Schwäiz, Frankräich oder Italien.De wichtegste Marché bleift iwwregens d'Stad Lëtzebuerg, mä och iwwer Land géif et dréinen, och am Mëllerdall, wou Haussen ze notéiere wieren. D'Evenementer vum éischte Juni kënnen allerdéngs elo nach net am Detail ofgeschat ginn, esou d'Francine Closener.Fir d'Staatssekretärin stéinge mer allgemeng ganz gutt do a puncto Tourismus, mat et dierft een net ophalen z'innovéieren. Eng Méiglechkeet fir d'Zukunft kéint déi sinn, datt de Staat Hotellen, déi eidel stinn opkeeft, an derbäi hëlleft, en neie Projet, ënner gewësse Konditiounen, ze realiséieren.