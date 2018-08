Nodeems schonn de Séi vu Wäiswampech an och de Stauséi belaascht sinn, goufen elo och Blo-Algen op eenzele Plazen an der Musel nogewisen.

© Domingos Oliveira a Christophe Hochard

Dat huet d’Santé am e Mëttwoch kuerz viru Mëtteg wëssen gedoen.

Virun allem do, wou d’Musel manner séier fléisst wieren d’Prouwen op déi sougenannte Cyanobakterien positiv ausgefall. Mënsch an Déier kënnen doduercher gesondheetlech Problemer kréien, dofir gëtt den direkte Kontakt mat der Musel och ofgeroden.

Hënn solle beispillsweis net méi aus der Musel drénken an op Plazen, wou d’Waasser scho bloelzeg verfierft ass, soll och kee Waassersport ginn, heescht et vun der Santé.



Hautirritatiounen, Kappwéi, Erbriechen an Duerchfall, Krämp, Lämungen a Liewerschied riskéiert een am schlëmmste Fall, wann ee géif eng grouss Schlupp vum Blo-Alge-Waasser kréien, virun allem bei Kanner muss een do ganz gutt oppassen.



Wéinst Blo-Algen: Schwammen am Stauséi bleift verbueden



Wéinst Blo-Algen: Am Séi zu Wäiswampech däerf een net méi schwammen