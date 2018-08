Dat ass net ouni Grond sou: D'Botten, déi d'Lëtzebuerger Baueren opgestallt hunn, déngen nämlech der Kriibsfuerschung.Fir all Plastik-Rull, déi verkaf gëtt, ginn 3 Euro der Awareness Deutschland gespent. 1 Euro vum Bauer, 1 Euro vum Händler an 1 Euro vun der Produktiounsfirma Trioplast.D'Botte ginn et an dräi verschiddene Faarwen, déi fir dräi verschidde Fuerschunge stinn: Giel steet fir de Kanner-, Blo fir de Prostate- a Rosa fir de Broschtkriibs.