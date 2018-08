Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Zanter e Mëttwoch de Moie sinn 8 nei Petitiounen um Site vun der Chamber online. Dës hunn elo bis de 19. September Zäit, fir déi néideg 4.500 Ënnerschrëften ze sammelen, fir dass et zu engem ëffentlechen Debat an der Chamber ka kommen.

Ënnert anerem gesäit eng Petitioun vir, dass den Transit-Verkéier vu Camionen dee lieweg Déieren transportéiert an duerch Lëtzebuerg fuere well, soll verbuede ginn. Eng aner plädéiert derfir, dass Chauffeuren déi en Rondpoint blockéieren en Avertissement taxé vun 145 Euro kréien an zwee Punkten um Permis sollte verléieren.

Eng weider Petitioun fuerdert, dass d’CFL misst derfir opkommen, fir d’Clienten ze rembourséieren, wann Zich Retard hunn, oder ganz annuléiert ginn.

A nach eng aner hätt gär, dass Vëlo‘en an Zukunft mussen e Nummereschëld kréien. Am Fall vun engem Accident oder engem Tëschefall wou de Cyclist sech duerch d’Bascht mécht, kéint een dës da séier erëmfannen.

Zanter dem Aféiere vum neie Pensiounssystem, am Mäerz 2014, koum et bis ewell schonn zu 26 ëffentlechen Debaten.