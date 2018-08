An der Rue du Verger hunn en Dënschdeg den Owend zwee Leit d'Fënster vun engem Coiffer ageschloen an de Behälter mam Drénkgeld geklaut.

Police © Police

Op der Plaz ass d'Police engem vun den zwee Täter begéint, dee vun engem Zeien identifizéiert ginn ass. En zweeten Täter ass nach op der Flucht.

De selwechten Owend huet e Mann d'Police geruff, wéi him de geklauten Auto vu senger Fra an der Rue de Bonnevoie entgéint gefuer ass. Am Rondpoint "Gluck" konnt den Auto mat zwee Passagéier gestoppt ginn. D'Täter hu sech gestallt, ee vun den Zwee hat e Fuerverbuet an e positiven Drogentest.

Kuerz viru Mëtternuecht huet d'Police zwee Drogendealer gepëtzt, déi op der Place de la Gare mat engem Deal am Gaang waren. Trotz engem Fluchtversuch si vun der Police Suen, en Handy an 31 Päck Kokain séchergestallt ginn.

En Dënschdeg de Moien huet e Mann zwee Mataarbechter vun der Schwämm zu Bouneweg ugegraff. Wou de Mann opgefuerdert ginn ass mat op de Policebüro ze kommen, ass de Mann aggressiv ginn an huet d'Beamte mat engem spatze Géigestand ugegraff. Zum Schluss konnt de Verdächtegen awer immobiliséiert a festgeholl ginn.

Dës Weidere mellt d'Police an der leschter Zäit ëmmer méi Vëloen déi zu Lëtzebuerg geklaut ginn. D'Vëloe si bei den Täter immens beléift, zemools déi méi deier Modeller, wéi zum Beispill d'E-Bikes. Dofir erënnert d'Police nach eng Kéier drun e staarkt Schlass un de Vëlo ze maachen, wat den Déif ofschrecke soll a wat net sou liicht ze briechen ass.