D’Vanill huet an de leschte Joren enorm Präishaussen erlieft, wat Entreprisen, déi Vanill weiderverschaffen, virun eng Rei Problemer stellt. D’Maxime Gillen huet bei Lëtzebuerger Glacëproduzenten nogefrot, wéi sech de deiere Vanillspräis op hiert d’Geschäft auswierkt.

Ronn 80 Prozent vun de Vanillsstaange weltwäit ginn op Madagaskar produzéiert. D’Fruucht vun enger Orchideenzort muss 9 Méint räifen a gëtt nëmmen ee Mol am Joer gepléckt. Bis virun e puer Joer, war d’Geschäft mat deem séisse Gewierz net onbedéngt rentabel fir déi lokal Baueren.



Nach 2010 kruten si just ronn 20 Dollar pro Kilo fir hier Wuer. Ma well ëmmer méi grouss Liewensmëttelkonzerner op natierlech Ingrediente fir hier Produite setzen ass d’Demande no echter Vanill staark geklommen. Nodeems lescht Joer dunn en schlëmmen Tropestuerm e groussen Deel vun de Recolten op Madagaskar zerstéiert hat, sinn d’Präisser definitiv duerch de Plafong gaangen. D’Auswierkungen dovu si bis op Lëtzebuerg ze spieren, wéi d’Laura Fontani, Grënnerin vum Glacëbuttek "Bargello", selwer erlieft huet. Den Akafspräis vun der Vanill ass vun 250€ de Kilo op iwwert 600€ de Kilo geklommen.

Och bei der Molkerei Thiry vu Schuller suergt d’Vanill fir Drock op de Glacepräisser. Bis elo krut de Client deen zwar nach net ze spieren, ma ob dat esou bleift kann de Claude Thiry net mat Sécherheet soen. Vun Hierscht un, wann vill Händler déi nei Recolte kafen, wäerten d'Präisser eventuell no a no ugepasst ginn.

Manner Vanill an hier Glacen ze maachen oder op kënschtlecht Aroma zréckzegräife kënnt awer fir béid Glacëproduzenten net a Fro. D’Laura Fontani huet do eng aner Strategie entwéckelt a gëtt ze bedenken, dass et dann eventuell elo un der Zäit wier, de Clientë verstäerkt aner Zorten ze proposéieren, well där géifen et der méi wéi genuch ginn. Vanill ass bei wäitem net déi eenzeg Zort.

Am Supermarché bleift de Konsument awer net vun där Präishausse verschount. Jee no Mark, sinn d’Präisser vun de Vanilleschoten am leschte Joer em ronn 30 Prozent an d’Luucht gaangen.

Den Ament leeft d’Recolte vun de Vanillsstaangen op Madagaskar. Wann déi gutt ausfält, dierften d’Präisser op d’mannst mol net méi weider klammen.