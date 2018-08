Dat huet de "Corps grand-ducal d'incendie et de secours" e Mëttwoch am Nomëtteg getwittert.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© CGDIS

[1er SAMU aux couleurs du CGDIS] livré ce jour par @_design112 . Les autres 5 véhicules de ce types seront également transformés prochainement. Plus de fotos -> https://t.co/2KR8eOt7bi #CGDIS #SAMU #strongasalion pic.twitter.com/YGBNdAuCeQ — CGDIS (@CGDISlux) August 8, 2018

© CGDIS © CGDIS © CGDIS © CGDIS © CGDIS © CGDIS © CGDIS « ZréckWeider »

5 weider Gefierer sollen deemnächst och transforméiert ginn.Déi däitsch Firma Design112 huet sech ëm deen neie Look gekëmmert.Op Nationalfeierdag ware jo éischt Asazgefierer vum neie CGDIS am neie Look presentéiert ginn.