Serie Visit Luxembourg: Guttland (08.08.2018) Wa vun Tourismus zu Lëtzebuerg rieds geet, denkt ee spontan un d'Éislek, de Mëllerdall an och un d'Musel.

Manner awer un d'Guttland, wat nach ëmmer méi Abseits läit. Mä et deet sech eppes am Zentrum vum Land. Wou een zum Beispill vill flott Plaze mam Vëlo entdecke kann. De Jeannot Ries huet sech iwwerrasche gelooss an huet sech mam Elektrovëlo op de Wee vun Useldeng bis op Randschelt an dat klengst Duerf aus dem Land gemaach.