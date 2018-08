Si goufe gutt genaat an d’Hëtzt huet hirt Iwwregt gedo. Verschidde Geméiszorten sinn déi leschte Wochen esou séier gewuess, datt een elo mat extra groussen Exemplairen ze dinn huet. Méi wéi soss alt, zum Beispill bei de Courgetten. Déi sinn esou awer net EU-konform, a ginn deemno net u grouss Supermarchéë verkaf. Eng Optioun bleift de Maart.

Déi Erfarung mécht op jiddwerfall de Niki Kirsch, bekannt fir säi Stand um Stater Maart. Beim deforméierten Geméis géife grouss Butteker d’Wuer net méi unhuelen. Obschonns de Goût an d’Qualitéit vum Geméis déi selwecht bleiwen, do zum Beispill bei der Courgette. Dat eenzegt wat een hei misst anescht maachen wier d'Kären erauszehuelen. D'Fleesch vun der méi grousser Courgette schmaacht genee d'nämmlecht wéi dat vun der normaler Courgette, et hätt eben elo just méi wuer.





Ze grousst Geméis / Reportage Nadine Gautier



Ma net nëmmen d’Courgetten sinn dëst Joer e bësse méi grouss ausgefall wéi soss, och d’Zaloten si gutt gewuess.

Der EU no missten 8 Zalotekäpp an eng genormte Këscht kommen. Bei dëser Gréisst géifen dacks awer just 5-6 Zaloten erapassen. Supermarchéë wéilten dat awer net.

Well et sech awer ëm regional Produiten handelt, déi wéi de Nicki Kirsch betount qualitativ héich sinn, wëll een d’Surfacen zu engem Ëmdenke beweegen. Et wier just eng Affär vun der Direktioun vun de Supermarchéë, déi misste et fäerdeg bréngen, dass a spezielle Rayonen dëst Geméis kéint verkaaft ginn.

Eng Plaz wou dat deforméiert Geméis gutt verkaf gëtt, ass op de Mäert. Ma och hei gëtt net alles verkaf. Uebst a Geméis wat zum Beispill duerch dat séiert Wuessen opbascht, wëll kee méi hunn. Déi Wuere wieren awer nach tiptop, erkläert de Niki Kirsch, an deemno géif een se weider un déi ginn, déi sech se net leeschte kënnen. Fréier hat ee vill Restauranten oder Familljepensiounen. Haut misst een sech ze vill un d'Normen halen. Allerdéngs kéint een dat Ganzt awer un d'Cent-Butteker weiderginn.

An dat zweemol an der Woch. Den Ament ginn et hei zu Lëtzebuerg iwwregens 71 Betriber déi op 135 Hektar Geméis zillen. Donieft ginn et 23 Betriber déi Uebst op 68 Hektar uplanzen.