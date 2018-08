Matzen um Kierchbierg, um Daach vun engem Hotel stinn 8 Beiestäck. Dëst ass nëmmen eng vun villen éischter ongewéinleche Platzen op deenen den Hugo Zeler seng Beien huet. D ‘Qualitéit vum Hunneg aus der Stad wier esouguer besser wei um Land.





D'Hunnegkëscht / Reportage Max Richartz



D ‘Fro déi sech stellt ass, wei den Hugo Zeler op esou eng Iddi komm ass. Am Ufank hat hien seng Stäck um Lampertsbierg, wollt awer testen, op den Hunneg aus engem anere Quartier anescht schmaacht. Elo huet hie Beiestäck op der Cloche d'Or, um Kierchbierg, zu Bouneweg, bei der Côte d'Eich an eben um Lampertsbierg. An effektiv géif een Ënnerscheeder schmaachen.

Nodeems d'Rekolte vum Hunneg déi 2 läscht Joer net esou gutt waren, war dëst Joer nees besser. Dat wichtegst fir d ‘Beien ass, dat se eppes z’iesse fannen, wat um Kierchbierg de Fall ass. Den Hugo Zeler schafft bis elo nëmme mat Betriber zesummen a këmmert sech em Fabrikatioun an d ‘Rekolte vum Hunneg.



Den Hunneg gëtt dann a personaliséierte Glieser verkaaft. De Projet “Hunnegkëscht” sëtzt sech net nëmme fir d ‘Ëmwelt mee och fir d ‘Qualitéit vum Produit an. E Problem ass allerdéngs, dat et ëmmer manner Beie ginn. Mee u wat leit dat iwwerhaapt? Senger Meenung no sinn et net Pestiziden, mee e Parasit, deen et gëllt ze bekämpfen. Dat Ganzt ass natierlech e risege Problem fir d'Imker. Wichteg wier et einfach, dass d'Beie propper Saachen ze iessen hunn.

Fir de Beien eng Freet ze maachen, sollen d ‘Leit einfach vill uplanzen. Méi Informatiounen iwwert dëse Projet, fannt der um Internetsite www.hunnegkescht.lu.