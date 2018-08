© Stéphane Gitt

Nieft engem Pavillon kann een hei an 3 grousse Champignone schlofen, an dat direkt un der Atert. Ufanks nächst Joer soll de Projet da fäerdeg gebaut sinn.





Iwwernuechten an engem MushRoom - Reportage Stéphane Gitt



Zesumme mat der Offer u Vëlosweeër an der Ëmgéigend, sollen esou méi Touristen an de Réidener Kanton gelackelt ginn. Plaz ass fir bis zu 40 Leit. Zum Komplex gehéieren nieft engem Pavillon mat 7 Zëmmeren an enger Brasserie, eben och 3 grouss Champignonen. D’ Iddi dohannert erkläert den Architekt vum Projet, Romain Hoffmann esou, dass een eppes Besonnesches wollt maache fir jonk Leit op Useldeng ze kréien, fir den Tourismus ze fërderen. Do koum d'Iddi vum Champignon, déi iwwregens ganz aus Holz gebaut ginn.

Dobäi hätt een dann och versicht, beim Bauen esou vill Holz wéi méiglech aus der Useldenger Géigend ze benotzen. Den Interieur ass ganz aus Bichen Holz, ma bannendran däerf ee sech awer net op allze vill Plaz astellen. Déi dräi Champignonen stinn op Stelzen, fir géint d'Héichwaasser geschützt ze sinn. Hei hätt een awer op d'Accessibilitéit opgepasst, sou de Buergermeeschter Pollo Bodem.

Unzéie wëll een ënner anerem Visiteuren aus Lëtzebuerg, ma virun allem och Touristen, déi sech fir Nohaltegkeet begeeschtere kënnen. Och déi vill Vëlos- a Wanderweeër sinn en Argument, de Réidener Kanton ze besichen.

Enn Oktober sollen d'MushRooms da fäerdeg sinn, ma bis de ganze Projet mat Pavillon a Brasserie opgeet, dauert et awer nach bis Fréijoer d 'nächst Joer.





Weider Informatiounen iwwer déi touristesch Offeren am Guttland fënnt een op www.visitguttland.lu