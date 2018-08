D'Staatsfinanze géife just gutt ausgesinn, well well vill manner gebucht gouf wéi soss an de sechs éischte Méint vum Joer. Ministère reagéiert.

"Et gëtt an der Lescht probéiert, d'Staatsfinanzen anescht duerzestellen, wéi se a Wierklechkeet sinn - speziell vum Finanzminister Pierre Gramegna." Dat behaapt d'ADR a beleet dat och mat Chifferen, déi d'Deputéiert all 3 Méint an der parlamentarescher Finanz- a Budgetskontrollkommissioun kréien.Am Juni hat de Finanzminister vun exzellente Chiffere geschwat an ënnerstrach, si wiere sou gutt wéi scho laang net méi. D'Explikatioune vum Gast Gibéryen sinn eigentlech ganz einfach: Déi gutt Chiffere kéimen dohier, seet hien, datt d'Depensen net all ofgebucht goufen. Dat confirméieren d'Zuelen, déi d'Deputéiert virgeluecht kruten.An den éischte 4 Joer vun der Legislaturperiod waren an der Moyenne nom éischte Semester 49 Prozent vun den Depensen, déi am Staatsbudget virgesi sinn, ofgebucht, dëst Joer sinn et no den éischte 6 Méint awer eréischt 40,9 Prozent gebucht.Dat mécht schonn eppes aus: 10 Prozent wieren an deem hei Fall 1,3 Milliarden Euro.Wieren elo 49 Prozent gebucht, esou wéi dat soss am Duerchschnëtt de Fall war, kéim een net op e Plus vun 702 Milliounen, mä op e Minus vun 378 Milliounen.D'ADR seet, si géif et ganz schlëmm fannen, datt d'Regierung hei vis-à-vis vun der Chamber a vum Land géif probéieren, d'Chifferen ze manipuléieren.

Ministère: "Näischt mat Walen ze dinn"

Op eis Nofro hin heescht et aus dem Finanzministère, datt et ëmmer saisonal Schwankunge ginn an déi wieren dëst Joer méi staark ausgepräägt wéi soss. U wéi engem Projet dat géif leien, kéint een awer elo net direkt ausmaachen.Op alle Fall hätt déi Differenz näischt mat de Walen am Oktober ze dinn. Et wier an anere Wieder éischter en Zoufall.Wéi gutt d’Chifferen dëst Joer sinn, géif een dann um Enn vum Joer gesinn, wann déi definitiv Zuele virleien.