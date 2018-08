Den Dag huet mol nach dréchen a frëndlech ugefaangen, ma am Laf vum Mëtteg sinn éischt Schauere méiglech, am Nomëtteg kréie mer vu Frankräich erfort kräfteg Donnerwiedere mat Stuermspëtzte bis 80 km/h. D'Temperature leien tëscht 25 an 30 Grad, kënnen awer am Fall vun engem Wieder däitlech erof goen.



Previsiounen

An der Nuecht op e Freideg bleift et bedeckt mat e puer Opklärungen a lokal ass och nach déi eng oder aner Schauer méiglech bei 13-8 Grad.E Freideg kréie mer e Mix aus Sonn a Wolleken an et soll dréche bleiwe bei agreabelen 20-25 Grad.E Samschdeg och dréchen a frëndlech mat e puer Wolleken a maximal 26 Grad.