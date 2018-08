Esch/Uelzecht Ausernanersetzung tëscht 2 Männer - 1 mat Messer blesséiert

E Mëttwoch den Owend géint 21 Auer koum et an der rue Helen Buchholtz zu Esch zu enger Ausernanersetzung tëscht 2 Männer. Et koum och e Messer an den Asaz.

Vun RTL