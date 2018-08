Wéinst Aarbechten op der Linn 10 Lëtzebuerg - Ettelbréck, ass et wärend der Schueberfouer net méiglech, mam Zuch vun Ettelbréck an Dikrech aus an d'Stad ze fueren. D'Aarbechten op der Linn 10 dauere vum 25. August bis den 16. September. D'Schueberfouer geet den 23. August un, an dauert bis den 11. September inclus. Et fuere Busser fir d'Zich z'ersetzen.



Dofir ass vis-à-vis vum Verkéiersministère vill Kritik opkomm. Op Facebook beschwéiere sech User, dass d'Leit aus dem Norden net op den Zuch an den Tram zréckgräife kënne fir op d'Fouer ze kommen. Dat nodeems gesot ginn ass, et sollt een den ëffentlechen Transport dofir benotzen. Do ass een dann elo drop ugewisen, mam Bus ze fueren, wat vill méi laang dauert, wéi wann den Zuch normal géif fueren. Vill Leit hunn ugedeit, dass se da wuel awer mam Auto wäerte probéiere sou no wéi méiglech un d'Stad erun ze kommen, éier se dann op den ëffentlechen Transport ëmklammen.

Ma net just den Norden ass betraff. Och op anere Strecken, wéi z.B. tëscht Lëtzebuerg an Arel gëtt de ganze Summer iwwer geschafft. Nach bis de 24. August ass d'Streck Lëtzebuerg - Beetebuerg komplett ausser Betrib, well do geschafft gëtt. All Kéiers ersetze Busser d'Zich.



Iwwersiicht vun den Aarbechten um Zuchreseau

Linn 60: Lëtzebuerg - Beetebuerg vum 14. Juli bis 24. August

Linn 90: Lëtzebuerg - Beetebuerg vum 14. Juli bis 24. August

Linn 50: Lëtzebuerg - Arel vum 14. Juli bis 16. September

Linn 60: Esch - Rodange vum 25. August bis 16. September

Linn 10: Lëtzebuerg - Ettelbréck vum 25. August bis 16. September



