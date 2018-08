E Mëttwoch den Owend huet d'Police zesumme mam Parquet an der Stad am Garer Quartier eng gréisser Drogekontroll gemaach.

Am Laf vun der Nuecht si méi verdächteg Persoune kontrolléiert ginn. Verschidde Persounen hu fir méi genee Kontrolle misse mat op de Policebüro goen. Ee presuméierten Drogendealer gouf op frëscher Dot erwëscht a festgeholl a muss sech elo virum Untersuchungsriichter veräntwerten. Relevant Géigestänn, wéi Suen an Handy, goufe saiséiert.Géint zwou weider Persoune gouf eng Plainte agereecht, dat wéinst dem Besëtz vu Marihuana. Bei diverse Sichaktioune konnt d'Police och op enger Plaz 21 Kokain-Kugele sécherstellen. Deementspriechend goufen Ermëttlungen an d'Weeër geleet.