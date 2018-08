© JOSE JORDAN / AFP

Vun Hënt u leeft a méi europäesche Länner eng grouss Streikaktioun.

Et ass e Sozialkonflikt wéi et bei der irescher Bëllegfluchgesellschaft nach net gouf, dat matten an der Vakanzenzäit, also der Touristen-Saison.

Zënter Méint spëtzt de Sträit sech zou an e bleift net ouni Konsequenze fir d'Airline. Souguer de Ryanair-Boss Michael O'Leary huet missen agesinn, datt hien net méi laanscht d'Gewerkschafte kënnt.

D'Pilote wëlle méi Salaire. Am Verglach mat aneren Acteuren aus der Branche wieren si ënnerduerchschnëttlech gutt bezuelt, heescht et vun de Syndikater.

E weidere Problem ass deen, datt vill Piloten net fest ugestallt sinn, mä als Independant un de Knëppele vun de Ryanair-Fligere sëtzen.

Net just am Cockpit ass déck Loft, mä och hannen an der Kabinn. Och mam Personal vun do ass d'Firma Ryanair am Sträit, wéinst engem Streik am Juli haten hei 600 Volle missten annuléiert ginn, 100'000 Passagéier ware betraff.

D'Aktioune vu Muer waren Ugangs fir Schweden, d'Belsch an Irland geplangt, ma och hollännesch an däitsch Piloten hu sech den Aktiounen ugeschloss.

Honnerte Flich sollen europawäit gestrach ginn, ongeféier ee Vol vun 10 bleift um Buedem.

D'Fluchhäfe Charleroi a Bréissel-Zaventem an der Belsch sou wéi Frankfurt-Hahn a Frankfurt-Airport an Däitschland dierfte betraff sinn.

Vu Luxairport heescht et, datt ee bis ewell keng Informatioun iwwer e Streik um Findel hätt. D'Ryanair-Fligeren déi zu Lëtzebuerg fort fléien a lande sollen dierften dat also och wéi geplangt maachen.