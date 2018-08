En Dënschdeg waren eng ganz Rei Kanner an deels och hir Betreier, déi zu Fünfbrunnen bei Ëlwen an enger Kolonie ware respektiv sinn, krank ginn. Hinne war et schlecht ginn, si hu sech missen iwwerginn.

Iwwer 90 Kanner am Ganze waren an der Vakanzenaktivitéit, plus eng 25 Moniteuren. Méi wéi 70 Jonker si krank ginn.





Krank Kolonie bei Ëlwen/Reportage Carine Lemmer



De Kanner geet et elo nees gutt, d'Santé gouf informéiert an huet och Prouwe gemaach...nach gëtt et keng definitiv Resultater, mä villes deit den Ament op e Virus – op eng Mogripp – hin.

Et waren zwou Kolonien, déi betraff waren, zwou Gruppen. Déi eng ass zu Ëlwen bliwwen, déi aner ass op Kanu-Tour op der Lahn an Däitschland ënnerwee, hat awer och déi 1. Nuecht zu Fünfbrunnen verbruecht. Ville Kanner aus dem 1. Grupp, déi tëscht 6 an 12 Joer al sinn, ass et an der Schwämm zu Ëlwen schlecht ginn, den anere vum Kanu-Tour, déi e bësse méi al sinn tëscht 11 a 15, méi spéit am Owend an an der Nuecht.

D'Kanner an d'Moniteure goufe medezinesch betreit. D'Eltere goufen informéiert. Verschidden Eltere sinn hir Kanner siche komm. An et huet een och den Autoritéite Bescheed gesot, seet de Ralf Ollinger, Chargé de direction vun EVEA, déi d'Kolonien organiséieren.

Zanter 20 Joer organiséiert een déi Fräizäitaktivitéiten an dat do hat een nach ni. Bis elo kann een nach net mat Sécherheet soen, wat den Ausléiser war, d'Iesse gouf och ënnersicht, mä et ginn Indicë fir e Virus, zum Beispill en Norovirus, seet den Dr. Pierre Weicherding vun der Inspection sanitaire. Soulaang d'Resultater vun den Analysen net do wieren, bleift dëst just eng Spekulatioun. Et géif awer ganz kloer enger Virusinfektioun gläichen, dat virun allem, well d'Kanner sou séier op ee Coup Symptomer kritt hunn.

De Kanner a Moniteure geet et elo nees gutt. Et war kuerz awer hefteg. D'Kolonie gi weider, wann och zum Deel mat engem ofgeännerten, méi relaxe, Programm. Vill Kanner, déi preventiv vun den Elteren ofgeholl gi waren, sinn och nees an der Kolonie.

D'Gebai zu Fünfbrunnen gouf – de Recommandatiounen no – desinfizéiert, sou de Ralf Ollinger. Wann et e Virus wier, missten zousätzlech hygienesch Mesuren getraff ginn. Mat spezielle Produite goufen dann d'Kontaktplazen desinfizéiert, also Plazen, déi dacks vun de Kanner ugepaakt ginn, wéi beispillsweis Klenschen, d'Gelänner vun den Trappen oder d'Lavaboen.

Sou Fäll gëtt et reegelméisseg, heescht et iwwerdeems aus der Santé. A 50% ware Liewensmëttel Schold, a 50% ass et e Virus. Den Norovirus, dee sech extrem séier géif verbreeden, géif dacks eng Roll spillen.