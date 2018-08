No de schwéieren Donnerwieder an Iwwerschwemmungen ugangs Juni gouf vill vum Mëllerdall geschwat.

X

Serie Visit Luxembourg: Mëllerdall (09.08.2018) No de schwéieren Donnerwieder an Iwwerschwemmungen ugangs Juni gouf vill vum Mëllerdall geschwat.

Nach ëmmer sinn net all d'Schied gefléckt, ma d'Liewen normaliséiert sech an dat ass och wichteg fir den Tourismus. Eleng de Mëllerdall Trail huet d'lescht Joer eng 150.000 Leit ugezunn. Ma d'Regioun huet méi ze bidden, wéi just en Trail. "Hits for Kids" ass zum Beispill eng Landkaart, wou alles drop ass, wou besonnesch Kanner op hir Käschte kommen. De Reportage vum Jeannot Ries.