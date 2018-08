D'Catenairë ginn ausgetosch an et ginn nei Kabele gezunn. Ausserdeem gi Gleiser zesummegeschweesst a Weichen ersat.

Op der Zuchstreck Stad-Klengbetten gëtt geschafft (09.08.2018) D'Catenairë ginn ausgetosch an et ginn nei Kabele gezunn. Ausserdeem gi Gleiser zesummegeschweesst a Weichen ersat.

Op enger Partie Eisebunnslinne gëtt iwwer de Summer geschafft. Vun der méi roueger Period gëtt profitéiert, fir verschidden Aarbechten duerchzeféieren. Sou ass zanter Mëtt Juli an nach bis de 16. September d'Streck tëscht der Stad a Klengbetten bis Direktioun Arel fir den Zuch-Traffic gespaart. D'Catenairë ginn ausgetosch an et ginn nei Kabelen gezunn.





Aarbechten op Streck Stad-Klengbetten: Christophe Hochard



Nieft de Catenairespottoen, déi op der Streck Lëtzebuerg Direktioun belsch Grenz remplacéiert ginn, gëtt op dësem Tronçon och vu Gläichstroum op Wiesselspannung changéiert. Dëst ergëtt eng Uniformiséierung vum ganzen Zuchreseau, wéi de Fred Schiltz, Ingenieur bei den CFL, erkläert. De Gläichstroum war nämlech wéinst dem belsche Reseau agefouert ginn an et war déi eenzeg Lëtzebuerger Streck, déi dees hat.Zich, déi bis ewell vun Arel Direktioun Stater Gare ënnerwee waren, konnten net op all Quai erafueren. Just verschidde Quaie ware fir Lokomotive mat Gläichspannung ausgeriicht. Dat ännert an Zukunft. Doduerch geet dann och d'Flexibilitéit an der Gare erop.Vun den Aarbechten op der Ligne 50 gouf profitéiert, nach aner Changementer duerchzefeieren. Sou si Gleiser a 6 Weichen ersat ginn.Bis de 16.September bleift d'Streck tëscht Lëtzebuerg an der belscher Grenz fir den Zuchtrafic gespaart. D'Zich ginn duerch Bussen ersat déi tëscht der Stad Lëtzebuerg an Arel hin an hier fueren.