En Donneschdeg am Nomëtteg koum et zu Rued-Sir an der Lëtzebuerger Strooss zu engem Accident mat engem liicht Blesséierten.

© Facebook/CISJunglinster

De Chauffer hat d'Kontroll iwwert säi Auto verluer a war an den Hecke gelant. De Chauffer vum Auto ass beim Accident awer nëmme liicht blesséiert ginn.Op der Plaz waren den CIS Jonglënster mam HLF 1-1 an der Ambulanz, de CISM - Centre d'incendie et de secours Menster mat engem LFA an der First-Responder-Unitéit an de CIS Files, esou de CGDIS.